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محافظات

«مياه الشرقية»: لن نسمح بأي تعدٍ أو وصلات غير شرعية

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:13 ص
الوصلات العشوائية
الوصلات العشوائية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائمًا إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم، وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 

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وأكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة فيروس في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية منشأة رضوان لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تمت إزالة حالات التعدى المتمثلة في توصيل مواسير عشوائية من الخط الرئيسي بالقرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الشركة لن تسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، وستتم المتابعة الدورية أولًا بأول لتلك المسارات حفاظًا على المال العام ولوصول أفضل الخدمات للمشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: 
هاتف ارضي ١٢٥
محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨
واتس اب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

مؤكدا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات
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