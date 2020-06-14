تضمن ميزات تنافسية.. الصناعة: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا قريبا

كشفت وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع عن عقد اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا قريبا، خاصة بعد انتهاء المفاوضات الخاصة بعقد الاتفاق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.













وقالت الوزيرة، خلال ندوة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأحد، إنه تم الاتفاق على دخول الحاصلات الزراعية للسوق البريطانية، ومنها ميزات تنافسية خلال الاتفاق التجارى المقرر توقيعه مع الجانب البريطانى.























وأضافت أنه خلال المفاوضات بين الجانبين حرصنا فى الحصول على أكبر كم من المميزات التجارية للسلع المصرية داخل السوق البريطانية.













ونوهت إلى حرص الجانب البريطانى على استمرار العلاقات التجارية مع مصر، ولا تتوقف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.