يمتد تاريخه لأكثر من 50 عاما.. سوق القنطرة غرب التجاري قصص مثيرة بدأت من حرب 67

يعتبر واحدا من اهم الأسواق بمحافظات مصر ، يستقبل يوميا مئات لو لم يكن الآلاف الوافدين من المواطنين، يقصدونه لشراء جهاز العروسة والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، باعتباره اقدم الأسواق والتي تطرح البضائع والسلع باسعار مرضية الي حد كبير.





انه سوق القنطرة غرب التجاري بمحافظة الاسماعيلية ، والذي يعود تاريخه الي عام ١٩٦٧، حيث بدا بسوق عشوائي بشارع المعاهدة يعتمد علي شراء التجار البضائع الأجنبية المستوردة من قطار تركيا والمتجه الي غزة.





يقول عوض الشحات، اقدم تجار السوق، كان يمر في ١٩٦٧، قطار قادم من تركيا متجه الي غزة مرورا بالقنطرة غرب، كنا ننتظره في موعده لطرح بضائعه بالسوق العشوائي بالمعاهدة وكان قطاع غزة وقتها تحت إشراف الحكومة المصرية.





يضيف:" وفي ضرب ٦٧، اتضرب القطار، وتم التهجير من المنطقة كلها، وفي عام ١٩٧٥، كانت العودة، وكان هناك اتجاه لنقل القنطرة الي منطقة المثلث، ولكن القيادات التنفيذية اعترضت، لانشغالهم بالتجارة وارتباط أعمالهم بالمنطقة القديمة.





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وحسب محمد طلبة، ابن القنطرة غرب وأمين حزب المؤتمر، في ١٩٧٦، كان هناك مهندس انجليزي في التخطيط العمراني يدعي ديفيد، هو من خطط القنطرة، وعاد السوق القديم يعمل بكامل كفاءته.





ويضيف، في عام ٧٩، أقام الرئيس الراحل انور السادات المنطقة الحرة ببورسعيد كتعويض للتجار،واعتمد سوق القنطرة غرب التجاري علي البضائع الأجنبية المستوردة، وحاربت الحكومة التهريب وتم نقلهم الي حديقة الجامع الكبير.





ثم اندلع حريق كبير بالسوق التجاري، حسب رواية عربي جبر رئيس مجلس محلي مدينة القنطرة السابق، وتم تسكين التجار أكشاك مؤقتة بشارع السويس لاستئناف حركة البيع.





وعاد التجار في عام ١٩٩٠، الي سوق التجاري الحالي باستيعاب ٦٠٠ محل بينهم ٣٠٠ محل بالدور الاول مخصصين لابناء مدينة القنطرة غرب، كما خصص ٣٠٠ محل اخر بالدور الثاني للتجار الوافدين.

يقول محمد عبده الشريف صاحب معرض سيارات بالسوق التجاري، ان السوق بمثابة شريان الحياة بمنطقة القناة، خاصة وانه يعد السوق التجاري الوحيد والذي يمتد تاريخه لأكثر من خمسون عاما، مشيرا الي ان التجار ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وان قرار اغلاقه من اجل التعقيم وعمل التحاليل كان قرارا صائبا ولكن عودة فتحه ضرورة ملحة.





واغلق السوق التجاري بقرار محافظ الاسماعيلية، بسبب انتشار فيروس كورونا بمركز ومدينة القنطرة غرب وخضع التجار الي التحاليل اللازمة والتي لم تسجل إصابات بينهم، ليعود فتحه غدا الاثنين، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.