اسمع.. أغنية مي كساب "ودي عاجبك فيها إيه"

طرحت الفنانة مي كساب أغنية منفردة جديدة حملت اسم "ودي عاجبك فيها إيه".
مي كساب نشرت الأغنية الجديدة عبر القناة الخاصة بها عبر موقع YouTube كما تم طرحها عبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضا، لتكون متاحة للجمهور.
أغنية "ودي عاجبك فيها ايه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان أشرف سالم ومن توزيع أوكا.
يشار إلى أن مي كساب شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "اللعبة".
مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.