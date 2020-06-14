لمتابعة تجهيزات كلية الإعلام.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم ، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات المنوطة بوضع التقرير النهائى لجاهزية كلية الإعلام، ومدى إمكانية بدء الدراسة بها فى العام الدراسى الجديد.









وتناول مبارك خلال اللقاء الحديث عن حجم العمل الذى تم بالكلية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمتطلبات لتكون كلية متميزة تخدم دور الإعلام، وقادرة على إعداد وتأهيل خريجين متميزين أكاديميا ومهنيا للمنافسة في سوق العمل فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى.





وتوجهت اللجنة التى تضم الدكتور حمدى حسن عضو لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، وعضو من الكلية الفنية العسكرية، وعضو من الرقابة الإدارية يرافقهم المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب إلى مبنى الكلية بالمجمع النظرى للكليات.





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