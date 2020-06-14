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محافظات

محافظ المنيا يتابع إزالة برج مخالف.. وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الإدارة الهندسية.. شاهد

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:27 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع إزالة برج مخالف بحي غرب
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة بمنطقة المصاص الجديدة بعزبة شاهين التابعة لحي غرب المدينة، مؤكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.
 
وكلّف المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة كافة أعمال الإدارة الهندسية بحي غرب، مع حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.
 
أوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

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وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس السبت 819 حالة تعدٍ زراعة علي أملاك دولة علي مساحة 3944 فدانًا، و2113 حالة تعد بناء علي أراضي زراعية خاصة بمساحة 327130 مترًا مربعًا، و760 حالة تعد بناء علي أملاك دولة بمساحة 58569 مترا مربعا، و 816 حالة بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 84355.
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