AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمير الكويت يدعم حكومة العراق وشعبها برسالة مهمة.. ماذا قال؟

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:04 م
علاقات عميقة بين
علاقات عميقة بين الكويت والعراق
Advertisements
قسم الخارجي
تأكيدًا للعلاقات بين البلدين العربيين، قام اليوم وزير الخارجية الكويتي بزيارة إلى العراق، للتباحث بين البلدين حول عدد من القضايا المشتركة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام في كلا البلدين.

وسلم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.


ونقل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر،  تحيات أمير الكويت، ومباركته لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة استكمال التشكيلة الحكومية، كما نقل تعازي الأمير بوفيات جائحة كورونا وتمنياته بشفاء جميع المصابين.

وأكد وزير الخارجية الكويتي متانة العلاقة التي تجمع البلدين قائلا إن "العلاقة بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر".

ويدعم الكويت العراق في عدد من القضايا على رأسها محاربة الإرهاب ودحره في البلاد.

وركز اللقاء على مناقشة تحديات الأمن المائي، وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية.

وتابع الوزير أحمد ناصر أن "معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات".

ورد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي  على رسالة أمير  الكويت، حيث وجه الشكر للأمير، وأكد على مواقف الكويت المشهودة تجاه العراق.

وقال  الكاظمي إن "لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية، موضحا أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تاريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية".

ولفت الكاظمي خلال  اللقاء إلى نقطة هامة، وهي تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات، والتعاون العراقي بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الكويتي  في العراق.

وعادت العلاقات بين البلدين عام 2003 بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، ومن لحظتها والعلاقات في تنامي مستمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظروف بالغة الدقة.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

زيارة كبيرة.. وزير الخارجية الكويتي يصل العراق

تطوير التعاون المشترك.. رسالة من أمير الكويت إلى رئيس وزراء العراق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فضل قراءة خواتيم سورة البقرة وبركتها

ابدأ مشروعك.. شروط الحصول على قرض سيارة أجرة

روسيا الأولى عالميا.. بوتين: نتقدم في تطوير الأسلحة الجديدة ولدينا معدات تفوق سرعة الصوت

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

عالم ياباني كبير يكشف أسوأ سيناريو عن فيروس كورونا

مجرد مكالمة.. وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

AdvertisementS

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

جنت على نفسها براقش.. التظاهرات تعود لشوارع أمريكا بعد قتل ضحية ثانية على يد الشرطة

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

آخر أبحاث الفيروس.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

روسيا الأولى عالميا.. بوتين: نتقدم في تطوير الأسلحة الجديدة ولدينا معدات تفوق سرعة الصوت

نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

خوفا من فيروس كورونا.. سكان منطقة الشيخ رضوان بالفيوم يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

رعب من موجة ثانية.. الصين تسجل أعلى حصيلة يومية بـ كورونا منذ شهرين

في ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. حفيدة سلطان عثماني وهذه عدد زيجاتها

قبلة الوداع.. شاب يبكي بحرقة بعد وفاة جدته بـ فيروس كورونا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيلفي المرايا.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

تناول تفاحة يومية لمواجهة الفيروسات .. تفاصيل

بـ توب أبيض وتاتو.. لقاء الخميسي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام