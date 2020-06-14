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رياضة

الدوري الألماني.. أوجسبورج يهزم ماينز بهدف في الدوري الألماني

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:35 م
فريق أوجسبورج
فريق أوجسبورج
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محمد السعيد
فاز فريق أوجسبورج على نظيره ماينز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الألماني.

جاء هدف أوجسبورج والمباراة الوحيد عن طريق فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وفشل ماينز في هز شباك أوجسبورج رغم أنه كان الأفضل طوال اللقاء، حيث سيطر على  مجريات المباراة بنسبة 62 %، وسدد 18 تسديدة من 5 على المرمى، في حين سدد أوجسبورج 9 تسديدات منهم 3 تصويبات على المرمى.

وبهذا الفوز رفع أوجسبورج رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد مانيز عند النقطة 31 في المركز الـ 15.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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