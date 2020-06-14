ياسر الهضيبي: انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري

وصف الدكتور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، عضو الهيئة العليا، ، انتخابات مجلس الشيوخ بأنها:" استحقاق دستوري".

قال الهضيبي عن إمكانية تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة كورونا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الحياة ستستمر وفقا لضوابط كما حدث في مختلف أنحاء العالم، متسائلا: «ما الفارق بين الانتخابات والشهر العقاري، بالعكس الانتخابات تشهد وجود شرطة وبالتالي إقرار التباعد الاجتماعي عملية سهلة».





وتابع «المقترح المقدم ينص على انتخاب 100 بالنظام الفردي و100 بالنظام القائمة و100 بتعيين الرئيس»، مشيرا إلى أن كافة موظفي مجلس الشيوخ كانوا يتقاضون رواتبهم خلال فترة إلغائه بعد ضمهم إلى مجلس النواب.





وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة نفقات زائدة، مضيفا «مجلس النواب عليه حمل كبير جدا، وتواجد مجلس الشيوخ أمر ضروي جدا»، مشيرا إلى جاهزية حزب الوفد لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات.





وتابع «حزب الوفد عمل خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات من خلال إقامة فعاليات يومية وأسبوعية وهو ما ساعد على خلق أرضية للحزب، والانتخابات التكميلية لمجلس النواب نهاية العام الماضي تظهر مدى استعدادنا».