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الوفد: التحالف مع حزب النور مستحيل فى انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:12 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، جاهزية الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ كونها استحقاق دستوري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «التحالفات خلال انتخابات مجلس الشيوخ واردة بنسبة 90% خاصة في نظام القائمة»، مشيرا إلى أن حزب الوفد لم يحدد بعد الحزب الذي سيتحالف معه.

وتابع «المعارضة القوية تنطلق من قاعدة وطنية ولا تحمل أجندة خارجية، وحزب الوفد يلعب دور المعارضة الوطنية ويدعم الدولة كون المواطن هو المستفيد».

وأكد أن الوفد سيتحالف خلال انتخابات مجلس الشيوخ مع الأحزاب التي تتبنى أيديولوجية مماثلة، قائلة: « ممكن نتحالف مع مستقبل وطن أو حماة وطن أو الغد، إنما مستحيل التحالف مع النور».
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