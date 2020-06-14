إنفوجراف.. 19 قرارا جديدا من الحكومة المصرية حول استئناف الطيران أول يوليو

أعلن وزيرا الطيران والسياحة، اليوم الأحد، عدة ضوابط وإجراءات وقائية، بالتزامع مع عودة حركة السياحة والطيران، ابتدءا من أول يوليو المقبل، إلى جميع المطارات المصرية مع كافة الدول الراغبة في استئناف الحركة الجوية إلى مصر.





وأشار وزيرا الطيران والسياحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الاعلام، إلى 19 قرارا جديدا لدخول المسافرين القادمين من دول الخارج إلى المطارات المصرية، تتمثل في التالي:





1- التأكد من تعقيم المطارات بشكل مستمر.

2 - تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط على الطائرات.

3 - حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

4 - يفرض على المسافرين الوافدين من الدول المتفشي بها الفيروس تقديم نتيجة اختبار" "pcrقبل الرحلة بـ 48 ساعة

وحول استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات "جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح" بداية من أول يوليو، تم وضع ضوابط عمل للمنشآت الفندقية منها:

1 - عدم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة.

2 - اتخاذ كافة القرارات تجاه أي مخالفة في الفنادق.

3 - حظر الحفلات الجماعية وتقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية.

4 - زيادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق.

5 - قياس درجة الحرارة لرواد المطاعم قبل الدخول.





6 - تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك بقدر المستطاع وإزالة المفارش الورق.

7 - ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصًا لحين إشعار آخر.

8 – تلتزم شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين.

9 - لا يتخطى عدد الزائرين للمتاحف الكبرى 200 زائر كحد أقصى في الساعة و100 زائر في المتاحف الأخرى.

10 – تلتزم الفنادق بطاقة عمالة بنسبة 50%.

11 - العاملين في شرم الشيخ والغردقة من سكان وادي النيل والدلتا يقيم لمدة 60 يومًا في مكان عمله وخضوعه للحجر الصحي والكشف عليه.

12 - عقد دورات توعية وتخفيض استيعاب غرف العاملين للنصف.

13 - قياس درجة حرارة النزيل مع كل مرة يدخل فيها والتعقيم الذاتي والدفع الإلكتروني كلما أمكن ذلك.

14 - التسكين شخصين في الغرفة.

15 - عدم تسكين الغرف بين النزلاء لمدة 12 ساعة حتى يتم تغيير الهواء.



