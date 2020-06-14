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مرأة

بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز أنوثة وجمال أنغام

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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رنا عصمت

 تصدرت المطربة انغام، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

وتتميز الفنانة انغام بإطلالتها الأنيقة التي تخطف الأنظار في جميع حفلاتها، فهي تتألق بالفساتين الأنيقة المطرزة ذات الألوان التي تناسبها وتناسب لون بشرتها وقوامها الرشيق.

كما تميل انغام، أن تظهر بتسريحات شعر بسيطة لكنها على أحدث صيحات الموضة، فهي تفضل الشعر المموج البسيط المنسدل أعلى الكتف، أو الشعر المرفوع لأعلى بطريقة الفورمة.

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أما من الناحية الجمالية فتختار انغام أن تبرز جمالها ببعض اللمسات الناعمة، فهي تفضل أن تضع اللون البني الهادئ أو الكاشمير في الشفاه، مع استخدام الماسكارا والكحل الأسود لإبراز جمال عيناها.


بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز أنوثة وجمال أنغام
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز أنوثة وجمال أنغام
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز أنوثة وجمال أنغام
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز أنوثة وجمال أنغام
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز أنوثة وجمال أنغام
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