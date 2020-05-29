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مرأة

مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:48 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ناعمة تبرز جمال أنوثتها.

وأطلت ياسمين صبري على جمهورها مرتدية فستانًا جذابًا باللون الأصفر المنقوش باللون الموف، مكشوفا من منطقة الظهر بشكل جمالي ناعم يخطف الأنظار.

واعتمدت ياسمين صبري في الظهور على تسريحة شعر بسيطة، فرفعت خصلاته لأعلى لتظهر بالشكل الجمالي البسيط.

كما استكملت إطلالتها بارتدائها ساعة أنيقة باللون الموف، فهي من الفنانات اللاتي تحرص على ارتداء الساعات الأنيقة.

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كما ابتعدت على التكلف في استخدام الماكياج، فوضعت اللون الأحمر الهادئ في الشفاه.

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Que bello es el mundo 💛

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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