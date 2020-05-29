مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة





وأطلت ياسمين صبري على جمهورها مرتدية فستانًا جذابًا باللون الأصفر المنقوش باللون الموف، مكشوفا من منطقة الظهر بشكل جمالي ناعم يخطف الأنظار.





واعتمدت ياسمين صبري في الظهور على تسريحة شعر بسيطة، فرفعت خصلاته لأعلى لتظهر بالشكل الجمالي البسيط.





كما استكملت إطلالتها بارتدائها ساعة أنيقة باللون الموف، فهي من الفنانات اللاتي تحرص على ارتداء الساعات الأنيقة.





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كما ابتعدت على التكلف في استخدام الماكياج، فوضعت اللون الأحمر الهادئ في الشفاه.



