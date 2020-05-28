مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

شارك رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة صورة لها مع زوجته الفنانة

عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت ياسمين صبري بإطلالة رائعة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مجموعة من الصور لإطلالات الفنانة التي ظهرت بها برفقة زوجها أبو هشيمة، والتي اعتمدت فيها على الفساتين. ياسمين صبري التي ظهرت بها برفقة زوجها أبو هشيمة، والتي اعتمدت فيها على الفساتين.









الفنانة ، على الفساتين الشجرة مكشوفة الأكتاف وذات الطول المناسب، وتميل غلى الألوان المبهجة، وستايل الفساتين القديمة التى تبرز أنوثتها ورشاقتها وكان أول فستان لفتت ياسمين صبرى الأنظار فى الصورة بإطلالة أنثوية ناعمة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل لأعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة التى جمعت بين اللون الاخضر والبينك، وبلغ سعره 1900 دولار. وتعتمد ياسمين صبري ، على الفساتين الشجرة مكشوفة الأكتاف وذات الطول المناسب، وتميل غلى الألوان المبهجة، وستايل الفساتين القديمة التى تبرز أنوثتها ورشاقتها وكان أول فستان





الفنانة التى ظهرت بها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. لذا نعرض لكم مجموعة من فساتين ياسمين صبرى التى ظهرت بها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.











