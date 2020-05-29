ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة على البحر

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: كم هو جميل العالم.

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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

اية الجمال دة

انتى الجميلة مش العالم

كل سنه وانتى طيبة .. بحبك اوى

وخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.



