ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة على البحر

نشرت الفنانة يااسمين صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة جديدة لها حيث ظهرت بإطلالة صيفية.
وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: كم هو جميل العالم.
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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
اية الجمال دة
انتى الجميلة مش العالم
كل سنه وانتى طيبة .. بحبك اوى
وخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.
مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.