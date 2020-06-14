جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النسخة الرسمية من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل، بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والمعتمد رسميًا بتوقيع من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وياسر حسين بدوي، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى ختمه بختم النسر.
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ووفقا لهذه النسخة الرسمية المعتمدة، تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :
الأحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية
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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل ، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام : الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، و الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، و الأحد 5 يوليو 2020 ، الخميس 9 يوليو 2020 ، و الخميس 16 يوليو 2020
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول معدل لمواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة. . و وفقا للجدول المعلن تصبح المواعيد كالتالي :