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رياضة

قبل اجتماع الأندية.. المقاولون يعلن موقفه من استئناف الدوري.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:44 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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عمرو ابوبكر
كشف محمد عادل، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس الإدارة بالمقاولون العرب، عن موقف ذئاب الجبل من استئناف بطولة الدوري الممتاز. 

وطالب "عادل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، باستمرار الموسم الحالي"، متسائلا "لو ألغي الموسم الحالي ولعبنا دوري جديد في شهر 9، فما الفرق بين الوقت الحالي وشهر 9؟".


وأضاف "عادل"، أن ليس قانونياََ ولا يوجد نص في اللوائح ينص على وجود عودة الدوري حال توقفه. 

وأكمل: "نحن خططنا للمستوى الذي وصلنا له هذا الموسم منذ سنتين، فلا يصح أن يتم تضيع حق تمثيل المقاولون في أفريقيا". 

وتابع "من حق ناديه المشاركة في بطولة أفريقيا الموسم المقبل في حالة إلغاء الدوري". 

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