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مليون و100 ألف دولار.. بعد إصابته بـ كورونا.. أمريكي يتفاجأ بتكاليف فاتورة علاجه بالمستشفى

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أغرب فاتورة علاج لمريض كورونا في العالم، وهي لشخص أمريكي يدعى "مايكل".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المريض مكث في المستشفى 62 يوما ولكنه صُدم عند خروجه لعلمه بأن الفاتورة تبلغ مليونا و100 ألف دولار.

وأشار أحمد موسى، إلى أن إقامته بالعناية المركزة قيمتها 408 آلاف دولار، موضحا أن الفاتورة تتكون من 180 صفحة ما يجعلها أغلى وأغرب فاتورة مريض في التاريخ.

وكان المواطن الأمريكي «مايكل فلور» أقام حوالي شهرين تحت جهاز التنفس الاصطناعي داخل غرفة العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وبعد تعافيه تفاجأ "فلور" بتلقيه فاتورة علاج مكونة من 181 ورقة عن تكلفة علاجه داخل المستشفى التي وصلت إلى 1.1 مليون دولار (أي حوالي 16 مليون جنيه مصري).


تضمنت فاتورة علاج فلور الذي يعيش في واشنطن 408 آلاف دولار مقابل مكوثه 42 يومًا داخل الحجر الصحي في غرفة العناية المركزة.


ويضاف إلى ذلك مبلغ  82 ألف دولار لاستخدام جهاز التنفس الصناعي مدة 29 يومًا، ومبلغ 10 آلاف دولار تكاليف أدوية القلب، الرئتين والكليتين بعد تأثير الفيروس عليها وتسببه في توقف عملها بشكل كامل.
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