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فن

أمير كرارة يوجه رسالة لـ بيتر ميمي.. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:01 ص
بيتر ميمي - أمير
بيتر ميمي - أمير كرارة
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آيه عاطف
حرص الفنان أمير كرارة على توجيه رسالة للمخرج بيتر ميمي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

قال أمير كرارة :"حبيبي واخويا وعشرة السنين ومشوار نجاح كبير ربنا يكرمك وتغزو العالم زي كل سنه يا صاحبي البيتر ميمي ومبروك النجم الكبير كريم عبد العزيز".


وكان بيتر ميمي، قد هنأ كرارة، على مسلسله الجديد مع السقا "نسل الأغراب"، قائلًا :"إن شاء الله هيكون عمل جامد جدًا .. مبروك يا أمير يا عالمي .. وان شاء الله هتكسر الدينا زي كل سنة وزيادة"

كما تابع قائلًا :" أمير والسقا وسامي ( منتخب العالم )، ومن المقرر عرض مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021.

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