بعد إجرائه عملية جراحية.. محمد رمضان يوجه رسالة دعم لملك المغرب.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره له مع ملك المغرب محمد السادس.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "حمدلله على سلامة جلالة #الملك_محمد_السادس ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك الكريمة #المغرب"



وأعلن القصر الملكي المغربي، إجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة بمصحة القصر الملكي بالرباط.

العاهل المغربي يجري عملية جراحية ناجحة في القلب

وقال القصر الملكي في بيان رسمي إن عملية الملك محمد السادس كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وتابع البيان "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية