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تكنولوجيا

ميزة في واتسآب تمنع عنك الإحراج.. تعرف عليها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:21 ص
ميزة في واتسآب تمنع
ميزة في واتسآب تمنع عنك الإحراج
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ندى على
يتعرض عدد كبير من مستخدمى تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp للإحراج عند إرسال رسالة لشخص غير الشخص المفترض أن يرسل له هذه الرسالة، أو حتى يرسل محتوى يتضمن بعض الأشياء التى من غير المفترض أن يرسلها له. 

ويستخدم تطبيق واتسآب عدد كبير جدا حول العالم يصل إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ومن المتوقع أن تكون شبكة علاقاتك واتصالاتك موجودة في قائمتك على تطبيق واتسآب، ولكن ما ستفعل إذا قمت بإرسال رسالة بالخطأ لشخص معين وتريد حذفها!. 


وبحسب موقع Digital Spy فإن تطبيق واتسآب يحتوى على ميزة Delete for Everyone أو الحذف للجميع، تمكن  المستخدمين بإبطال إرسال رسالة في غضون سبع دقائق، حتى لو استطاع المرسل إليه  رؤية الرسالة، وحذفها تماما من عنده. 

وتمكن ميزة  Delete for Everyone بحاولة التخلص بسرعة من الرسالة لعدم التعرض للإحراج، وهى موجودة في أحدث إصدار لتطبيق واتسآب على هواتف أيفون و أندرويد. 

ولإلغاء الرسالة ، اضغط مع الاستمرار فوق الرسالة التي ترغب في تذكرها ، ثم اختر حذف من القائمة ثم "حذف للجميع"، ولكن يجب تحميل الإصدار الاخير لواتسآب. 

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