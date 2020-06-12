واتسآب Whatsapp يختبر ميزة مهمة لـ آيفون

يعد تطبيق التراسل الفوري واتسآب WhatsApp الأشهر والأكثر استخدامًا بين تطبيقات التواصل الاجتماعى حول العالم، بالإضافة لأنه متاح على جميع منصات وأنظمة التشغيل الرئيسية، حيث يحتل صدارة التطبيقات بـ 2 مليار مستخدم نشط.





ويؤدى الاعتماد الزائد على تطبيق واتسآب إلى زيادة عدد الرسائل سواء محادثات العمل أو التى يتم استقبالها بين الأهل والأصدقاء، الأمر الذى ينتج عنه ضياع العديد من الرسائل المهمة وسط هذا الكم الهائل من الرسائل اليومية.





ويعمل تطبيق واتسآب WhatsApp دومًا على إضافة تحديثات جديدة والتى تجعله أكثر سهولة لتوفير الوقت والجهد، حيث يتيح للمستخدمين البحث عن الرسائل داخل دردشة واحدة، أو عبر قائمة الرسائل كاملة.





وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق واتسآب، حيث يستعد التطبيق لإضافة ميزة جديدة عبر قائمة الدردشة لتوفير البحث عن الرسائل من خلال تاريخ " Date " محدد.





كما أن أغلب الأشخاص يعتمدون على البحث باستخدام كلمات محددة داخل الدردشة للوصول إلى رسائل واتسآب المهمة، وهذا يحتاج الى وقت كبير، و لكن البحث عبر تاريخ محدد مفيد أكثر للموظفين أثناء العمل.

وتساعد هذه الميزة مستخدمى تطبيق واتسآب WhatsApp فى البحث عن الرسائل القديمة من خلال كتابة تاريخ محدد، و حتى الآن الطريقة الوحيدة للبحث search عن رسائل منذ سنوات، هي التمرير لأعلى scroll مستغرقة لوقت كبير.



