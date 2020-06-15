أشرف صبحي: فيفا يحسم مستقبل اللجنة الخماسية.. والنشاط الرياضي سيعود تدريجيا

وعن تطوير قانون الرياضة في مصر، شدد أشرف صبحي: "تطوير قانون الرياضة ضرورة بعد اكتشاف بعض السلبيات خلال الفترة الماضية لاسيما في الجزء الاستثماري".



وواصل "الشباب والرياضة تلعب دورًا كبيرًا فى توعية المواطنين بفيروس كورونا وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة في محاربة الفيروس".



وأكد: "الأندية تبدأ تدريجيًا في إستئناف أنشطتها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الإحترازية وندرس مع وزارة الصحة الاجراءات التي سيتم اتخاذها قبل فتح الأندية ومراكز الشباب".