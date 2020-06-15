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رياضة

أشرف صبحي: فيفا يحسم مستقبل اللجنة الخماسية.. والنشاط الرياضي سيعود تدريجيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تقييمه لإنجازات اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.
وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللجنة الخماسية قبلت العمل فى ظروف صعبة وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة، والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يسحم موقف انتخابات اتحاد الكرة".
وفي صدد أخر، أضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الأوليمبية تحاول إنهاء أزمة اتحاد رفع الأثقال قبل أولمبياد طوكيو خاصة بعد تأجيلها عام كامل.
وعن تطوير قانون الرياضة في مصر، شدد أشرف صبحي: "تطوير قانون الرياضة ضرورة بعد اكتشاف بعض السلبيات خلال الفترة الماضية لاسيما في الجزء الاستثماري".

وواصل "الشباب والرياضة تلعب دورًا كبيرًا فى توعية المواطنين بفيروس كورونا وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة في محاربة الفيروس".

وأكد: "الأندية تبدأ تدريجيًا في إستئناف أنشطتها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الإحترازية وندرس مع وزارة الصحة الاجراءات التي سيتم اتخاذها قبل فتح الأندية ومراكز الشباب".
وشدد: "سنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على اللاعبين والمدربين والعاملين قبل اتخاذ أي خطوة رسمية لعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى".
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