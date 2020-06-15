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توك شو

بلاش تجمعات.. لجنة مكافحة كورونا: ارتفاع عدد الأسر المصابة بالكامل الفترة الماضية.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة إعداد المصابين شيء متوقع، وذلك لأن عدد الإصابات مرتبطة بسلوك المواطنين، متابعه: هناك نسبة ليست بقليلة من الناس بدأت تلتزم بالكمامة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببنامج "من مصر"، المذاع على قناة "س بي سي"، أن الإعداد مرتفعة بالرغم من ارتداء البعض الكمامات، وذلك بسبب عدك إلتزامهم بالتباعد الاجتماعي، معقبة: "لو روحتي أي مصلحة حكومية هتلاقي تكدسات وطوابير". 

وتابعت: أن زيادة عدد الوفيات كان متوقع نتيجة زيادة عدد الإصابات، مؤكده على أن رقم الوفيات في تقريرأمس كان محزن، معقبه: لانتمنى أن يحدث مرة أخرى.

وأوضحت أن "طول ما الناس مش ملتزمة الأرقام هتزيد..عدم الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وحدوث الأفراح أو الحفلات بيخلينا نلاقي أسر كاملة مصابة".

وواصلت قائلة: الإصابات في الأسر مؤخرا أصبحت كثيرة، لافته إلى أن تحليل صورة الدم كاملة بالإضافة إلى الأشعة كفيلين لتشخيص الحالة، مطالبة الجميع بعدم الأكثار من التحاليل والفحوصات بدون فائدة.
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