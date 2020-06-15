دون وفيات.. كوريا الجنوبية تسجل 37 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 12121 حالة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.





وقد أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 12121 إصابة.





وأوضحت السلطات الصحية في البلاد أن الحالات الجديدة منها 24 حالة لانتقال العدوى محليا و13 حالة لوفدين من الخارج، وبذلك فقد تجاوز المعدل اليومي للمصابين الجدد عتبة الـ30 لليوم الثاني على التوالي.





وبالنسبة لحالات الوفاة ، ظل العدد ثابتا عند 277 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة.





وارتفع عدد حالات الشفاء إلأى 10730 حالة بعد تعافي 12 حالة جديدة من المصابين بالمرض.



