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محافظات

عميد طب المنوفية: استقبلنا 12217 مريض أورام خلال أزمة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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محمد أمين
قال الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب جامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالمنوفية، إنه منذ بداية أزمة كورونا في شهر مارس الماضى و حتى الآن ، كان لزاما علينا تقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة و كانت الأولوية لمرضى الأورام.


حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء تقديم الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى، خاصة وأنهم الأكثر عرضة للمضاعفات في ظل إنتشار هذا الوباء.

وأضاف أن كل هذا الجهد المبذول يتم بالرغم من تشغيل المستشفيات الجامعية على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

و أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إلى أن حجم الترددات علي قسم علاج الأورام و الطب النووى لم تختلف عن سابقتها قبل الأزمة، فخلال الثلاثة أشهر الماضية استقبلت العيادات الخارجية بقسم علاج الأورام 12217 مريضا منهم 1843 مريضا جديدا، و تم حجز 4234 مريضا بالقسم الداخلي، 16 مريضا بالعناية المتوسطة.

وأوضح أن الخدمات العلاجية التى يقدمها القسم لم تتوقف لحظة واحدة فقد تردد 202 مريض علي خدمات الأشعة العلاجية بإجمال 1390 جلسة، كما تم عمل 5072 جلسة بجهاز اللينير، و تم إجراء 593 فحص مسح ذرى، و تم عمل 3344 جلسة علاج كيماوي، و فيما يخص وحدة التغذية العلاجية فقد تم تركيب الجرعات الدوائية اللازمة لعدد 614 حالة.

ويأتي هذا خلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بوجه عام، و مقدمى الخدمة الطبية بوجه خاص، و كم الأعباء الملقاة علي عاتقهم، و بالرغم من ذلك تواصل مستشفيات جامعة المنوفية تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية و خاصة مرضى الأمراض المزمنة.
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