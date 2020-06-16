زراعة الأرز الجاف وتحميل فول الصويا على الذرة .. تجربة رائدة في الفيوم تعرف عليها

نجح فريق من الباحثين بالبحوث الإقليمية بالفيوم بالمرور على تجربة زراعة الأرز الجاف والخاصة بقسم بحوث محصول الأرز معهد البحوث الزراعية .





وأيضا تجربة تحميل فول الصويا على الذرة والخاصة بقسم بحوث التكثيف المحصولى معهد بحوث المحاصيل،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث.





حيث قال الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم عن كيفية تحميل الذرة الشامية مع فول الصويا، والهدف من هذا التحميل هو زيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا والمساهمة فى سد فجوة الزيوت والحبوب وتعظيم انتاجية وحدة المساحة وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع.

وايضا يجود تحميل الذرة الشامية مع فول الصويا فى الأرض الخصبة الجيدة الصرف والتهوية والخالية من الملوحة والتى يجود بها زراعة كل من الذرة الشامية وفول الصويا.





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واضاف الدكتور أحمد إبراهيم مدير المحطة النوعية بطامية أن تجربة زراعة الأرز الجاف.aspx'> الأرز الجاف سيوفر نصف كمية المياه المستخدمة في الأرز العادي، لذلك كان لابد من إتباع هذه التجربة بدلا من تخفيض مساحات الأرز





وأشار زراعة الأرز عامة مفيدة للأراضي الزراعية، حيث إنه يحافظ على الأرض ويطهرها، ويغسلها من تراكم الأملاح بها، والأراضي في حاجة لعودة زراعة الأرز وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي للأرز مرة أخرى في مصر، ويعيد مكانة مصر عالميا مرة أخرى، كما أنها ستعمل على إعادة الأراضي لنضارتها وغسلها من الملوثات والأملاح.





وأضاف إن تجربة زراعة الأرز الجاف إذا تم نجاحها سيتم زراعة الأرز بالفيوم بعد موافقة الجهات المعنية وتعديل قرار عدم زراعة الأرز بمحافظة الفيوم إذا تم ومن هنا نستطيع تحديد ما إذا كانت التجربة مفيدة للفيوم ام لا ؟ .





يأتي ذلك بحضور الدكتورة أماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والدكتور محمد يوسف مساعد باحث والمهندس نور الدين محمد مدير مزرعة طامية والمهندس مصطفى محمد مسؤول التجارب والدكتور محمد حفني والمهندس جبيلي رسمي .