التوسع فى استصلاح الأراضي ..الفلاحين: الرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنة للمصريين

وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع بلورة خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استصلاح الاراضي تبعث برسالة طمأنة لكل المصريين، وتأكيد علي ان مصر لن تفرط في حقوقها المائية في ظل أزمة سد النهضة .ولفت " أبو صدام" في تصريحات خاصة ، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يعطي ملف استصلاح الاراضي ، اهمية قصوي وكانت البداية بالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومشروع زراعة ال100الف فدان بنظام البيوت المحمية بالاضافة الي التوجه نحو تقنين الاراضي الزراعي ة المستصلحة بواسطة واضعي اليد الجادين من المزارعين وازالة التعديات على الاراضي الزراعية.واضاف ابوصدام، ان الدستور المصري جعل الزارعة مقوما اساسيا للاقتصاد الوطني والزم الدولة في المادة 29 بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين.وأشار " نقيب الفلاحين" إلي ان استصلاح الاراضي بالاضافة الي انه واجب علي الحكومة دستوريا إلا أنه بات ضرورة ملحة في ظل الازمات العالمية والزيادة السكانية حيث لابد من التوسع الزراعي لتأمين الغذاء والحد من البطالة وانعاش الصناعات التي تقوم علي المنتجات الزراعية وللحفاظ علي البيئة والحد من تلوثها ومكافحة التصحر والجفاف.واوضح عبدالرحمن، ان مصر تعتمد في الزراعه علي نهر النيل الذي يمثل نحو98% من موارد مصر المائية الحالية لذا وللحفاظ علي كل قطرة مياه من نهر النيل والاستفادة القصوي منها تتجه السياسه العامه للدوله إلي تغيير نظم الري بالغمر إلي الري بالطرق الحديثه.

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