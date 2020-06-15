AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التوسع فى استصلاح الأراضي ..الفلاحين: الرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنة للمصريين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استصلاح الاراضي تبعث برسالة طمأنة لكل المصريين، وتأكيد علي ان مصر لن تفرط في حقوقها المائية في ظل أزمة سد النهضة .

ولفت " أبو صدام" في تصريحات خاصة ، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يعطي ملف استصلاح الاراضي ، اهمية قصوي وكانت البداية بالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومشروع زراعة ال100الف فدان بنظام البيوت المحمية بالاضافة الي التوجه نحو تقنين الاراضي الزراعية المستصلحة بواسطة واضعي اليد الجادين من المزارعين وازالة التعديات على الاراضي الزراعية.

واضاف ابوصدام، ان الدستور المصري جعل الزارعة مقوما اساسيا للاقتصاد الوطني والزم الدولة في المادة 29 بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين.

وأشار " نقيب الفلاحين" إلي ان استصلاح الاراضي بالاضافة الي انه واجب علي الحكومة دستوريا إلا أنه بات ضرورة ملحة في ظل الازمات العالمية والزيادة السكانية حيث لابد من التوسع الزراعي لتأمين الغذاء والحد من البطالة وانعاش الصناعات التي تقوم علي المنتجات الزراعية وللحفاظ علي البيئة والحد من تلوثها ومكافحة التصحر والجفاف. 

واوضح عبدالرحمن، ان مصر تعتمد في الزراعه علي نهر النيل الذي يمثل نحو98% من موارد مصر المائية الحالية لذا وللحفاظ علي كل قطرة مياه من نهر النيل والاستفادة القصوي منها تتجه السياسه العامه للدوله إلي تغيير نظم الري بالغمر إلي الري بالطرق الحديثه.
وكان وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع بلورة خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرحت قلوبنا..الفلاحين: تصريحات السيسي باستصلاح الأراضي تبعث برسالة طمأنينة

بعد توجيهات السيسي بالتوسع في استصلاح الأراضي.. رسالة مهمة من الفلاحين

الفلاحين تناشد المزارعين الالتزام بالمساحة المحددة لـ زراعة الأرز

الفلاحين: تنظيم زراعة الموز يوفر المياه والأسمدة المدعمة

نقيب الفلاحين: السيسي أنقذ الرقعة الزراعية من غول التعديات

عيد الذهب الأصفر .. الزراعة: حصاد 893 ألف فدان قمح وتوريد 579 ألف طن .. والفلاحين: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي والمواطن يستهلك 80 كيلو سنويا

ترشيحاتنا

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

استعدادا لافتتاحها.. رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي حول عمل وسعة المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

سيضر بالعلاقات .. أول تعليق لـ الولايات المتحدة حول سجن روسيا لـ ضابط أمريكي 16 عاما

ترامب يحتفل بعيد ميلاده في ملعب الجولف.. والمحتجون يحيون اليوم بتحطيم كعكة.. صور

8 لاعبين مُهددون بالغياب عن الهلال والنصر في ديربي الرياض المرتقب

AdvertisementS

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

سقط في بئر عميقة.. مسن ثمانيني يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة | شاهد