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تعليم

لليوم الثانى.. استمرار الزحام خلال تلقي اعتذارات امتحانات الثانوية بالقليوبية.. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لليوم الثانى على التوالى شهدت مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات مقر لجنة تقديم الاعتذرات للمراقبين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية تكدسا وزحاما شديدا من المدرسين المشاركين فى اعمال الامتحانات.
وسادت حالة من الاستياء بين المراقبين المقدمين للاعتذارات بسبب عدم تنظيم عملية تلقى قبول الطلبات منهم فضلا عن قيام إدارة المدرسة بغلق المدرج وعدم تخصيص مكان للانتظار مما تسبب فى تكدس وزحام بين الجميع وهو ما يتنافى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت شروط الاعتذارات للمعلمين المتقدمين للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وخصصت الوزارة مقرات على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين، ويتم البدء في استقبال طلبات الاعتذار الأسبوع المقبل.

وأعلنت الوزارة أن شروط قبول الاعتذرات إصابة المعلم بالمرض، ويتم التقدم بقومسيون طبى حديث معتمد ومختوم من جهات الاختصاص أو سفر الزوج أو وفاته أو وجود طفل رضيع بالنسبة للمعلمات عمره سنتين، أو أقل، وعمل الزوج بمناطق نائية ورعاية طفل معاق أو ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.
لليوم الثانى.. استمرار الزحام خلال تلقي اعتذارات امتحانات الثانوية بالقليوبية.. شاهد
لليوم الثانى.. استمرار الزحام خلال تلقي اعتذارات امتحانات الثانوية بالقليوبية.. شاهد
لليوم الثانى.. استمرار الزحام خلال تلقي اعتذارات امتحانات الثانوية بالقليوبية.. شاهد
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