لليوم الثانى.. استمرار الزحام خلال تلقي اعتذارات امتحانات الثانوية بالقليوبية.. شاهد



وخصصت الوزارة مقرات على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين، ويتم البدء في استقبال طلبات الاعتذار الأسبوع المقبل.



وأعلنت الوزارة أن شروط قبول الاعتذرات إصابة المعلم بالمرض، ويتم التقدم بقومسيون طبى حديث معتمد ومختوم من جهات الاختصاص أو سفر الزوج أو وفاته أو وجود طفل رضيع بالنسبة للمعلمات عمره سنتين، أو أقل، وعمل الزوج بمناطق نائية ورعاية طفل معاق أو ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت شروط الاعتذارات للمعلمين المتقدمين للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة.