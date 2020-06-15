لا بديل عن ردع المخالفين.. محافظ الجيزة: قطار إزالة المخالفات لن يتوقف

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي جرى تنفيذها سوف تتضاعف خلال الأيام القادمة، مشددًا أن حملة الإزالات بالمحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء وردع المخالفين.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تمت إزالة مئات العقارات التى تصل ارتفاعاتها إلى 11 دورًا، مؤكدًا أن الإزالة تتم للمبانى المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والأعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز أن الإزالات الصورية ليس لها مكان فى منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا متابعة الإزالات التى تتم يوميًا لرصد مدى الالتزام بالإزالة الكاملة للعقارات المخالفة.

وثمن محافظ الجيزة الدور المهم والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة للأمن العام في تأمين أعمال الإزالات والمجهودات المبذولة لتطبيق القانون بمنتهى الحزم على المخالفين.



