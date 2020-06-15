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تعليم

إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:12 م
اعتذارات الثانوية
اعتذارات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي - عدسة : عمرو سيد - كيرلس صلاح
شهدت مدرسة السعيدية الرياضية بنين بمحافظة الجيزة ، اقبالا ضعيفا من المعلمين المعتذرين عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020.

حيث تلاحظ قلة عدد المعلمين المقبلين على تقديم الاعتذارات في اليوم الثاني من فتح باب تلقي اعتذارات الثانوية العامة ، فلم تشهد هذه المدرسة الزحام الموجود في باقي المقرات


وقد حرصت المدرسة على وضع حالات قبول الاعتذار في ورقة على حوائط المدرسة ، لمساعدة المعلمين على معرفة الضوابط والشروط الخاصة بقبول هذه الاعتذارات.

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لن تقبل من أي معلم الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 إلا في حالة وجود سبب من الـ 10 أسباب الآتية:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية يؤكد مرض المعلم.
2. إجازة بدون مرتب (بشرط تقديم المستند الدال على ذلك). 
3. العمل جزء من الوقت (بشرط تقديم صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية). 
4. أن يكون المعلم ينطبق عليه نسبة عجز 5%. 
5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد). 
6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد). 
7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام). 
8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). 
9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط). 
10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور
إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور
إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور
إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور
إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور
إقبال ضعيف على تقديم اعتذارات الثانوية العامة في مدرسة السعيدية بالجيزة.. فيديووصور
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