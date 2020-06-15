نيفين جامع: 8 مشروعات تنموية تم تنفيذها من 2014 إلى 2020 .. أبرزها المثلث الذهبى

فيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2020 من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت

وأشارت إلى تنفيذ مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو.

وتابعت انه تم تنفيذلتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية ، بتكلفة 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو.