نيفين جامع: 8 مشروعات تنموية تم تنفيذها من 2014 إلى 2020 .. أبرزها المثلث الذهبى

أكدت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أنه فيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2020 من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار.
وأشارت إلى تنفيذ مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو.
وتابعت انه تم تنفيذ المشروع الإقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية ، بتكلفة 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو.
ونوهت إلى تنفيذ مشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
وأكدت على أنه جاري تنفيذ 16 مشروع تنموي جديد بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدارة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.