ضبط 608 هاربين من أحكام و257 مخالفة مرورية بأسوان

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان سلسلة أعمالها وحملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.





وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 608 حكمًا شملت ضبط 153 حكم حبس جزئي و 18 حكم حبس مستأنف و 298 أحكام غرامات و 139 حكم مخالفات.





هذا فيما تم ضبط 15 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 3 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية.





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وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 257 مخالفة متنوعة شملت فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائق بحالة إيجابية لتعاطي المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .





كما تم ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 29 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 33 مخالفة.





وأسفرت الحملات الأمنية أيضًا عن سحب تراخيص لـ 60 حالة لعدم قبول التصالح ، فضلًا عن تحرير 43 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى تحرير 90 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.



