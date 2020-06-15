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فن

ديانا هشام تشارك بفيديو فكاهى جديد على تيك توك

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:05 م
ديانا هشام
ديانا هشام
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اسما الحسيني
شاركت الفنانة ديانا هشام بفيديو فكاهى جديد لها على تيك توك ونشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "

وشاركت ديانا الفترة الاخيرة بالعديد من الفيديوهات الفكاهية عبر "تيك توك " 

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كما تميزت ديانا هشام فى أدوارها فى مسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.


يذكر أن ديانا هشام قدمت دور "هنا" في مسلسل "الحساب يجمع" خلال شهر رمضان  قبل الماضي وأن انضمامها للمسلسل جاء عن طريق الصدفة.

وكانت قد كشفت عن رفضها التام لأي دور به مشاهد إغراء، وتمنت تقديم شخصية فتاة شريرة.

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