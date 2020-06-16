فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

اقرأ ايضا:





رافقه رئيس مجلس الوزراء في الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.



