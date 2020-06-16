AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:00 ص
المستشفى الميداني
المستشفى الميداني جامعة عين شمس
Advertisements
منار شعبان
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، تمهيدًا لبدء تشغيله الخميس المقبل.

اقرأ ايضا:
فيديوجراف.. تفاصيل لقاح أوكسفورد البريطاني ضد كورونا

رافقه رئيس مجلس الوزراء في الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

ترشيحاتنا

مستهدفة التحالف الأمريكي .. سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد

لكل حدث حديث.. موقف الأندية المصرية من قرار استئناف الدوري

شاهد .. مركز طبي بالهرم يتجاهل الإجراءات الاحترازية لكورونا

هل تارك صلاة الوتر آثم؟ مستشار المفتي يصحح اعتقادًا خاطئًا

حتى لا يعيش الآخرون مرارة التجربة.. رسالة مؤثرة من متعافي كورونا بقنا للتبرع بالبلازما

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور