فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، تمهيدًا لبدء تشغيله الخميس المقبل.
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رافقه رئيس مجلس الوزراء في الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس من خلال الفيديوجراف التالي.