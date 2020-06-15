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نبيل القط: إدمان الألعاب الإلكترونية اضطراب نفسى.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:43 م
دكتور نبيل القط
دكتور نبيل القط
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ريهام فيكتور
قال الدكتور نبيل القط ، استشارى الطب النفسى ، إن هناك ادمان خاص بالالعاب الالكترونية العادية والعنيفة مع وجود الفارق بينهما .

واضاف دكتور نبيل القط  ، من خلال حواره ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا "، المذاع على فضائية " سى بى سى "، ان هناك اطفال فى السنوات الاخيرة من عام 2015 حتى الان كانوا يمارسون العنف فى المدارس مع زملائهم والمحيططين بهم بسبب ممارستهم للألعاب الالكترونية العنيفة .

واشار استشارى الطب النفسى ، الى انه من المفترض ان يكون ادمان الالعاب الالكترونية اضراب نفسى ، موضحًا ان الاطفال التى تعيش فى بيئة منضبطة تكون اقل ميل للانغراس فى اللعب الالكترونية .

وتابع  استشارى الطب النفسى ، انه اتضح ان اكثر من 9 ساعات اسبوعيًا على الالعاب الالكترونية  قد تؤدى الى ادمان وتغير من سلوكيات الطفل ليصبح شخص عنيف .

واكد استشارى الطب النفسى ، ان البقاء على الالعاب الالكترونية  يصعب من السيطرة على الانفعالات والعصبيه فى اتخاذ القرار والمنطق ، بمعنى ان الطفل الذى يمارس لعب عنيفة فترات طويله ومستمرة قدرة فى السيطرة سلوكه تقل تدريجيا ً.
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