نبيل القط: إدمان الألعاب الإلكترونية اضطراب نفسى.. فيديو





واضاف دكتور نبيل القط ، من خلال حواره ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا "، المذاع على فضائية " سى بى سى "، ان هناك اطفال فى السنوات الاخيرة من عام 2015 حتى الان كانوا يمارسون العنف فى المدارس مع زملائهم والمحيططين بهم بسبب ممارستهم للألعاب الالكترونية العنيفة .





واشار استشارى الطب النفسى ، الى انه من المفترض ان يكون ادمان الالعاب الالكترونية اضراب نفسى ، موضحًا ان الاطفال التى تعيش فى بيئة منضبطة تكون اقل ميل للانغراس فى اللعب الالكترونية .





وتابع استشارى الطب النفسى ، انه اتضح ان اكثر من 9 ساعات اسبوعيًا على الالعاب الالكترونية قد تؤدى الى ادمان وتغير من سلوكيات الطفل ليصبح شخص عنيف .





استشارى الطب النفسى ، ان البقاء على الالعاب الالكترونية يصعب من السيطرة على الانفعالات والعصبيه فى اتخاذ القرار والمنطق ، بمعنى ان الطفل الذى يمارس لعب عنيفة فترات طويله ومستمرة قدرة فى السيطرة سلوكه تقل تدريجيا ً. واكد

قال الدكتور نبيل القط ، استشارى الطب النفسى ، إن هناك ادمان خاص بالالعاب الالكترونية العادية والعنيفة مع وجود الفارق بينهما .