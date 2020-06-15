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أخبار العالم

38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:01 م
38 وفاة جديدة بفيروس
38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليترفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 41736 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بريطانيا 296857 حالة، بعد تسجيل 968 حالة إصابة جديدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة  بفيروس كورونا، بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بأكثر من 117 ألف وفاة.

بينما تأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة بين الدول من حيث عدد الإصابات، قبلها الهند وروسيا والبرازيل، أما الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنحو 2,166,531 حالة.
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