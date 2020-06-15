38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليترفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 41736 حالة وفاة.





فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بريطانيا 296857 حالة، بعد تسجيل 968 حالة إصابة جديدة.





وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بأكثر من 117 ألف وفاة.



