الجمهور يطالبه بالعودة للأهلي .. أحمد حجازي ينشر صورة من الملعب

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أغلق ملف أحمد حجازي مدافع ويست برومتش الإنجليزي بعد أن تمسك الأخير بالبقاء في «بلاد الضباب» ومواصلة رحلته الاحترافية.





واستقر الجهاز الفني على أن يكون أسامة جلال هو البديل الفعلي لتلك الصفقة خاصة أن نفس الموقف بالنسبة لباهر المحمدي الذي يبدو أن هناك طرف ثالث بدأ بالتدخل في صفقات القلعة الحمراء.



