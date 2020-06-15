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رياضة

الجمهور يطالبه بالعودة للأهلي .. أحمد حجازي ينشر صورة من الملعب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:55 م
احمد حجازى
احمد حجازى
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مريم عزت
شارك احمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزي، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة له من داخل الملعب أثناء مشاركته في تدريبات فريقه استعدادا لاستئناف مبارياته. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : " تعالى الاهلي يا وحش ، عايزينك فى الاهلى ، حمدالله على سلامتك يا كابتن ".

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يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أغلق ملف أحمد حجازي مدافع ويست برومتش الإنجليزي بعد أن تمسك الأخير بالبقاء في «بلاد الضباب» ومواصلة رحلته الاحترافية.

واستقر الجهاز الفني على أن يكون أسامة جلال هو البديل الفعلي لتلك الصفقة خاصة أن نفس الموقف بالنسبة لباهر المحمدي الذي يبدو أن هناك طرف ثالث بدأ بالتدخل في صفقات القلعة الحمراء.


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