حملة لتحصين الكلاب بالغردقة والتأكد من عدم إصابتها بالأمراض

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع حي شمال الغردقة، والإدارة العامة للبيئة وفريق إنقاذ الحيوانات بإحدى جمعيات حقوق الانسان حملة لتحصين الكلاب والتأكد من عدم إصابتها بأمراض معدية، وذلك تنفيذا لقرار رقم 541 لسنه 2017.





وقال الدكتور سلمي صهيبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر استهدفت حملة اليوم منطقة عرابية وذهبية لتعقيم الكلاب وتحصينها والتاكد من عدم وجود أي أمراض معدية .





وأكد مدير الطب البيطري في بيان له انه تم إجراء عمليات خصي للذكور وتعقيم للإناث وتم تحصيين 14 كلب وجمع 10 كلاب وتسليمهم الي مركز بلومون وانيمال لرعاية الحيوانات للكشف عليهم وفحصهم وتحصينهم وإجراء عمليات خصي للذكور وتعقيم للإناث وتحصينهم ثم العوده مره أخري حفاظا على صحه وسلامه المواطنين وعلي التوازن البيئي .





كان محافظ البحر الأحمر عقد مساء امس الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقر كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.





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واستمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضًا مصورًا لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.