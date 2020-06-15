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رياضة

المقاولون لـ صدى البلد: قرار الدولة بعودة الدوري صائب.. ولدينا طموح في الحفاظ على الوصافة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:53 م
محسن صلاح
محسن صلاح
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محمد رشاد
أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، ترحيبه بقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، بعد تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المؤتمر الذي عقدته الوزارة قبل ساعات.


وقال محسن صلاح في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قرار الدولة انتظره المقاولون طويلًا وهو قرار صائب بالتأكيد، وننتظر اجتماعنا مع اللجنة الخماسية يوم الأربعاء المقبل لتحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة.
 
وأضاف رئيس المقاولون: "لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".
 
ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.
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