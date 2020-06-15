غدا.. المالية تستكمل صرف رواتب الموظفين بهذه الوزارات.. اعرفها

تستكمل وزارة المالية عملية صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي للدولة علي مستوي الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها و الجهات المستقلة، لليوم الثاني علي التوالي غدا "الثلاثاء" حيث تستمر في أعمال الصرف حتى يوم الأحد المقبل.
ومن المستهدف أن تقوم الوزارة غدا بعمليات صرف رواتب الموظفين بوزارات " الداخلية، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول" و الجهات التابعة لهم.
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بداية من الاثنين.. ننشر مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة
بداية من الاثنين.. ننشر مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة
ونجحت الوزارة في صرف رواتب العاملين اليوم علي مستوي 17 وزارة وجهة مستقلة وتابعة بكل المحافظات.
وقالت الوزارة إن تلك الاجراءات تأتي في اطار عمليات تبكير صرف رواتب العاملين في الدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وفروع البنوك التابعة علي مستوي الجمهورية، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
ومن المستهدف أن تستمر الوزارة في صرف رواتب العاملين لمدة 8 أيام بدأت منذ اليوم الإثنين وتستمر للأحد المقبل.