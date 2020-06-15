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الفنان محمد صبحي: نحتاج إلى تعديل المناخ الثقافي حتى يتم عمل أعظم الأعمال الفنية.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:27 م
محمد صبحي
محمد صبحي
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إبراهيم القادري
قال الفنان محمد صبحي ، إن مصر الآن تنهض في جميع المجالات ويجب أن يكون هناك نهضة في الثقافة وأكد على أنه عند عمل مسلسل جيد أشعر بالسعادة لأن هذا يدل على وجود مناخ جيد .

وأضاف محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن المناخ الثقافي هو الذي يفرز العبقريات وبالتالي نحن نحتاج إلى تعديل المناخ الثقافي لدينا حتى يتم عمل أعظم الأعمال الفنية .

وأوضح محمد صبحي ، أن من الضروري أن يكون هناك مساحات كافية لجميع فنانين مصر وجميع المنتجين حتى يكون هناك تنافس حقيقي .


وتابع : أن فيروس كورونا قام بتغير أشياء كثيرة ويجب علينا تغير سلوكنا وتغير النمط الاستهلاكي لدينا كما أنه عند الانتهاء من أزمة فيروس كورونا لن يكون هناك بوس وأحضان ويجب تغيير هذه الثقافة  .


واستكمل : اننا مقبلون على عالم يتغير به الخريطة السياسية والاقتصادية ونحتاج إلى الوقف حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي .
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