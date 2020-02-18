الفنان محمد صبحي: جميع الفنانين معرضون للتوقف.. فيديو

قال الفنان محمد صبحى ، إن الدكتور أشرف زكى نقيب مثالي ويعمل من أجل أبناء مهنة التمثيل ولم يتأخر عن أى أحد.





وأضاف محمد صبحى خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك فنانين عندما تحدث ازمة لا يجدوا لقمة العيش ويجلسوا في منازلهم ولديهم كرامة وكبرياء يمنعهم من طلب أدوار أو يوزع عليهم أدوار.





وأوضح محمد صبحى ، أن هناك شيئا في المناخ الفني يجب ضبطه كما أنه إذا وجد الفنان المثالي على الساحة سيطر الفنان السائد ويجعله استثناء.





وتابع محمد صبحى ، أن جميع الفنانين معرضون للتوقف كما أنه من الجدير بالذكر أن نقول أن نقابة المهن التمثيلية جميلة جدا وأنا سعيد بها جدا.





واستكمل محمد صبحى: أننى عضو نقابة وفرقتي جميعها أعضاء نقابة ولا اقبل بالخطأ كما ان الإعلام عليه دور كبير جدا في توعية الناس.