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أخبار العالم

التحالف: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:29 م
التحالف: إسقاط عدد
التحالف: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة أطقتها ميليشيا الحوثي
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قسم الخارجي
تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي  إن تلك المحاولة الإرهابية من قِبل الميليشيا الحوثية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء، وكذلك التجمعات السكانية، تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات التي تحمل المواد المتفجرة.

وأوضح أن مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية، وإسقاطها، وتدميرها بلغ 357 طائرة دون طيار، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وشدد المالكي على أن استمرار هذه الأعمال يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية.
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