اللجنة العلمية لكورونا: لا زلنا في مرحلة تصاعد المنحنى ومن الصعب التكهن بوقت الذروة .. فيديو

أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أننا كنا نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسب الوفيات بفيروس كورونا بمصر، مؤكدة أنه يتم نظرا لزيادة أعداد الإصابات فهي نسبة وتناسب، حيث يتم احتساب نسبة الوفيات المتوقعة وفقًا لأعداد الإصابات المتوقعة.





وأضافت جيهان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، أن مصر قد سجلت بالأمس 91 حالة وفاة، بينما تسجل اليوم 97 حالة، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، لكنها لازالت في فلك النسب المقبولة بالنسبة لنا ويستطيع النظام الصحي استيعابها.





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وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ان الحكم على الوصول لمرحلة الذروة ومن ثم الثبات يتطلب مراقبة الارقام على فترات وعندما يحدث الثبات والانحدار نستطيع القول اننا تجاوزنا مرحلة الذورة .





وأشارت الدكتورة جيهان العسال إلى أن على مستوى العالم شهدنا في بعض الدول إصابات يومية بالآلاف ووفيات بالمئات وفي بعض الاحيان بالالاف مشيرة أن منحنى الاصابات لازال في وضع التصاعد.



