AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللجنة العلمية لكورونا: لا زلنا في مرحلة تصاعد المنحنى ومن الصعب التكهن بوقت الذروة .. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:59 م
الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس  كورونا أننا كنا نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسب الوفيات بفيروس كورونا بمصر، مؤكدة أنه يتم نظرا لزيادة أعداد الإصابات فهي نسبة وتناسب، حيث يتم احتساب نسبة الوفيات المتوقعة وفقًا لأعداد الإصابات المتوقعة.

وأضافت جيهان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، أن مصر قد سجلت بالأمس 91 حالة وفاة، بينما تسجل اليوم 97 حالة، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، لكنها لازالت في فلك النسب المقبولة بالنسبة لنا ويستطيع النظام الصحياستيعابها.

أقرا أيضا 
وتابعت  نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس  كورونا ان الحكم على  الوصول لمرحلة الذروة ومن ثم الثبات يتطلب مراقبة الارقام على فترات وعندما يحدث الثبات والانحدار نستطيع القول اننا تجاوزنا مرحلة الذورة .

وأشارت الدكتورة جيهان العسال إلى أن على مستوى العالم  شهدنا  في بعض الدول  إصابات يومية بالآلاف ووفيات بالمئات وفي بعض الاحيان بالالاف  مشيرة أن منحنى الاصابات لازال في وضع التصاعد.

وقالت  نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس  كورونا أن المريض الذي يتوجه للفحص ويثبت حاجته للعزل المنزلي يلتزم بذلك وفي حال تدهور الحالة وإحتياجها لمستشفى عليه أن يتوجه لذات المستشفى التي أخبرته بحالتة الصحية الخاصة وحاجته إلى العزل المنزلي وليس أي مستشفى آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكمامة استعمال شخصي.. لجنة مواجهة كورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الإصابات.. فيديو

لجنة مواجهة كورونا: الحالات البسيطة يتم عزلها منزليا.. وأبقينا على هيدروكسي لفعاليته

الصحة تحذر من روشتات مضروبة لعلاج كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي

هيدرو كسي كلوروكوين أثبت فعاليته.. لجنة مكافحة كورونا: لازلنا في مرحلة تجريب عقار افيجان

نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

لجنة مكافحة الفيروس: مصل الانفلونزا العادية لا يصلح لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

مشهد مروع.. استخراج أطراف سيدة من أحشاء تمساح بعد ابتلاعها.. فيديو

الله يباركلك يا ريس.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث.. صور

تقترب من الــ 50 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب السعودية من جديد

شاهد... جلسة تصوير لملكة جمال سابقة شوهها الحريق بالكامل

دعاء بعد صلاة العصر يغفر كل ذنوبك.. ردده حتى أذان المغرب

ميدو مندهشا من قرار العودة: استكمال الدوري من رابع المستحيلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر

لو عندك كلب .. الكمامة تشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي

جوزائي صميم .. كيف جسد محمد صلاح مواليد هذا البرج؟