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أخبار العالم

الجزائر: الجيش لم يطلق النار على مواطني إخرابن المالية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، بيانا أوضحت فيه تفاصيل وحقيقة الأنباء المتداولة بشأن إطلاق الجيش الجزائري النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، جنوبي البلاد.


وقالت الوزارة في البيان:" على أثر تداول معلومات تحريضية بتاريخ 15 يونيو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه أصابع الاتهام لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية، المحاذية لبلدية تين زاوتين بالناحية العسكرية السادسة، فإن وزارة الدفاع الوطني تنفي نفيا قاطعا مثل هذه الادعاءات الباطلة وتوضح أن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص، المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة، بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة".


وتابعت الوزارة: "أثناء تدخل عناصر حرس الحدود لتهدئة الأوضاع، تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن باتجاه مواقع حرس الحدود، أصيب على أثرها أحد الأشخاص المتجمهرين، حيث سارع أفراد حرس الحدود إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة".


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية: "على أثر هذه الأحداث، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وتدعو في هذا الشأن إلى توخي الحذر من مثل هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تسعى من ورائها أطراف معادية لتأجيج الوضع في هذه المنطقة".
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