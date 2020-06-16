بعد إعلان استئناف النشاط.. تعرف على محظورات كرة القدم في زمن كورونا



وشدد وزير الرياضة ، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يوليو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.





وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد الإخباري المحظورات التي يتم اتباعها في حالة عودة الدوري المصري من جديد وخوض كافة البطولات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





-إلغاء التصافح بين اللاعبين قبل بدء المباراة وخلال الاحتفالات في حالة إحراز أهداف خلال خوض اللقاء





-عدم الاحتفال بالأهداف خلال خوض المباراة تجنبا للتابعد وعدم التلاحم بين اللاعبين منعا لإنتشار الفيروس والحفاظ على صحة اللاعبين .





- إلغاء المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقد عقب إنتهاء المباراة للحديث عن أحداث المباراة والاكتفاء بالتصريحات الصحفية والتلفزيونية وذلك منعا للتكدس





- تقليل عدد الأشخاص المتواجدين بالجهاز الفني للفريق والاكتفاء فقط بتواجد المدير الفني وأحد المساعدين .





- عدم تواجد الجماهير الخاصة بكل فريق خصوصا في لقاء قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، أو تواجد أفراد الجمعية العمومية .





-عدم إقامة احتفالات التتويج بالبطولات كما كان يحدث من قبل.







