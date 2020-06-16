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فن

لطيفة: ‏الغناء مع الجمهور وحشني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:49 ص
لطيفة
لطيفة
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مصطفى كرم

وجهت الفنانة لطيفة التونسية رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغردت لطيفة "‏وحشنى الغناء مع الجمهور.. ربنا يزيح الغمة .قولو آمين".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎اللهم آمين يااااااارب العالمين" و "‏‎آمين يارب" و "‏‎وانتِ وحشتينا كمان واكيد وحشتي كل جمهورك   امين يارب".

وطرحت لطيفه منذ أيام، فيديو كليب، لأغنية جديدة، تحمل اسم "أدي عقد" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

شاهد.. لطيفة تروج لطرح أغنيتها الجديدة اليوم

يذكر أن لطيفة، طرحت عددا من اغاني البوم "اقوى واحدة"، منها "ماتقربليش"، و"زيدي"، و"دمرت اللي ما يدمر"، و"خاصمني ماشي"، وغيرها.

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