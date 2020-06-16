نشرة الفن.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء.. مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا.. وجنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشرت الممثلة جنا عمرو، صورتين لها قبل أيام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ15، الذي وافق قبل 5 أيام.





نشر مذيع الراديو الشاب باسم كميل، مقطع فيديو قصيل له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، أعلن من خلاله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها خلال حفل خطوبة، متجاهلًا أزمة طلب ضبطه وإحضاره لإحيائه حفل زفاف، واختراقه الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منشورًا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهت من خلاله الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد.



