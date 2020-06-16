ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

يستضيف فريق برشلونة منافسه ليجانيس اليوم على ملعب الكامب في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسه الجولة الـ29 من بطولة الدورى الإسباني.
ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - فيربو
الوسط: آرثر - راكيتيتش - بوسكيتس
الهجوم: ميسي - برايثوايت - جريزمان
اقرأ أيضا:
جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين بينما جاء فريق ليجانيس المركز الـ19 "قبل الأخير" برصيد 23 نقطة.